Зарубежным наблюдателям показали систему видеомониторинга выборов в Подмосковье

Делегация международных наблюдателей посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Гостям показали, как работает видеомониторинг избирательных участков, и рассказали об организации общественного контроля.

Представитель газеты La Nation с Коморских Островов Мохамед Али Джабу рассказал, что его удивило количество добровольцев разных возрастов.

«Мы видим огромное число добровольцев, причем самых разных возрастов — от молодежи до людей старшего поколения», — сказал он.

Всего в Московской области сформировали корпус из 2,7 тысячи волонтеров. Из них 1,5 тысячи направили на участки с наибольшим потоком избирателей, еще 1,2 тысячи вошли в оперативный резерв. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным людям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья и родителям с маленькими детьми.

Сегодня проходит третий и заключительный день голосования.