Росреестр Подмосковья поддержал вовлечение молодежи в работу с недвижимостью

В рамках 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии и кадастру государств-участников СНГ состоялся Молодежный день. Об участии сотрудников Управления Росреестра по Московской области в мероприятии рассказали представители ведомства.

Мероприятие посвятили вовлечению молодых специалистов в отраслевую повестку на фоне развития Национальной системы пространственных данных и Геопортала СНГ — первого межгосударственного проекта Содружества в этой сфере.

Участники обсудили работу цифровой платформы, которая предоставляет доступ к четырем электронным сервисам для туризма, образования, инвестиций и трудоустройства, а также вопросы подготовки кадров и интеграции региональных данных.

«Вовлечение молодежи это важное направление нашей работы. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и быстрее осваивают новые технологии, которые сегодня становятся основой государственных сервисов в сфере земельно — имущественных отношений», — отметил председатель Молодежного совета, начальник отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

Участие команды Росреестра подчеркивает роль ведомства как ключевого координатора в сфере пространственных данных, а также системную работу по формированию профессионального сообщества.