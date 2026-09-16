Детский сад «Незабудка» при лицее № 23 открыли в Белоозерском после капремонта
В городе Белоозерском Воскресенского округа 16 сентября открылось после капитального ремонта дошкольное отделение «Незабудка» лицея № 23. Детский сад посещают 179 воспитанников.
В здании обновили фасад и кровлю, входные группы, окна и двери. Также заменили инженерные коммуникации и сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений.
После ремонта для дошкольного отделения закупили новую мебель и модернизировали пищеблок.
Работы выполнили за счет регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект реализован в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».