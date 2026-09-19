Подарки ко Дню пожилых людей начали собирать волонтеры Богородского округа

Юные волонтеры Богородского округа начали подготовку к Международному дню пожилых людей. Члены первичного отделения «Движения Первых» Центра образования для детей и взрослых помогают собирать подарки для подопечных социальных учреждений.

Ежегодную акцию, которой уже более десяти лет, проводит Центр поддержки социальных и общественных инициатив. Ребята одними из первых присоединились к инициативе и сейчас помогают упаковывать подарочные наборы.

Особое место в них занимает домашнее варенье. Волонтеры хотят, чтобы каждая коробка дошла до получателя не только с угощением, но и с частичкой тепла и заботы.

Подарки передадут подопечным социальных служб и учреждений, в том числе Пансионата «Ногинский». Уже подготовлено 200 коробок, но работа продолжается.

Для юных участников акция стала возможностью сделать доброе дело и напомнить людям старшего поколения, что о них помнят, их ценят и готовы окружить вниманием.