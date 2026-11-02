Волонтерам центра поддержки военнослужащих вручили благодарности в Одинцове

В рамках Дня добровольца Московской области первый заместитель Председателя Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов вручил благодарность представителям Фонда поддержки военнослужащих «Офицеры Границы». Фонд объединяет более 150 волонтеров, большинство из которых — жители города Голицыно.

Уже пятый год добровольцы занимаются изготовлением средств спасения и маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За этой работой стоят ежедневный труд, ответственность и искреннее желание помочь тем, кто сегодня находится на передовой.

«Поблагодарил коллектив фонда за многолетнюю волонтерскую деятельность, неравнодушие и вклад в поддержку наших военнослужащих. День добровольца — повод сказать спасибо всем, кто не остается в стороне и своим трудом помогает другим», — отметил Олег Рожнов.