Сегодня 16:02 Премьера фильма «Золотой дубль» состоялась на фестивале в Красногорске Подмосковье

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В Красногорске состоялась премьера документально-игровой картины «Золотой дубль», посвященной жизни и карьере легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. Показ ленты стал торжественным открытием Недели спорта и кино, которая проходит в рамках XXIV Международного фестиваля спортивного кино, сообщили в РИАМО.

Выбор сюжета для картины символичен: в 2026 году спортивная общественность будет отмечать вековой юбилей со дня рождения Никиты Павловича. Режиссер Мгер Мкртчян сосредоточил повествование на переломном моменте 1973 года, когда Симонян принял руководство ереванским «Араратом». Именно под его началом команда совершила невозможное, оформив «Золотой дубль» — завоевав одновременно и звание чемпиона Советского Союза, и Кубок страны. Образ великого тренера на экране воплотил Егор Бероев, а его партнерами по площадке стали Ксения Алферова, Сергей Шакуров и Сергей Газаров.

Фото: Артём Мишуков

По словам творческой группы, это произведение выходит далеко за рамки спортивной биографии, поднимая универсальные темы лидерства, силы духа, доверия в коллективе и способности достигать цели вопреки любым преградам.

Президент фестиваля, выдающаяся фигуристка Ирина Роднина, подчеркнула особый статус смотра. «Это единственный в стране смотр спортивного кино и при этом некоммерческий — все показы идут бесплатно», — пояснила она. Роднина отметила глубокую историческую связь мероприятия с Красногорском, где хранятся уникальные архивные фонды, хроника и фотографии. Она обратила внимание на эволюцию программы: если раньше основу составляли документальные и зарубежные ленты, то теперь доминируют отечественные игровые фильмы о спорте. Этот качественный рост позволил в текущем году ввести две новые значимые номинации — за лучшее исполнение мужской и женской ролей.

Фото: Артём Мишуков

В фестивале принимают участие кинематографисты из 15 государств, среди которых Южная Корея и Япония. Из более чем 100 присланных работ отборочная комиссия выбрала 57 картин для участия в различных категориях.

Состав судейской коллегии также носит международный характер: свои оценки дают эксперты из Беларуси, Сербии и Узбекистана. Ирина Роднина особо выделила социальную миссию проекта. «Лучшие картины четыре раза в году бесплатно показывают в школах, в том числе в русских школах за рубежом, и я считаю это лучшим патриотическим воспитанием», — добавила она.

Фото: Артём Мишуков

Председатель жюри, белорусский кинематографист Александр Лавриненко, рассказал о сложности выбора победителей в условиях столь сильной конкуренции.

«Оценивать работы непросто: они сильные и раскрывают самые разные стороны спорта», — признался он.