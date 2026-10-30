Ребенка с застрявшим в кишечнике косметическим спонжем спасли в медцентре Рошаля

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, у которой обнаружили кишечную непроходимость из-за проглоченного косметического спонжа. Ребенка доставили в больницу на скорой помощи с жалобами на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Во время обследования врачи установили причину ухудшения состояния. По предварительным оценкам, спонж находился в организме пациентки около пяти дней. Инородное тело вызвало повреждение участка тонкой кишки.

Хирурги провели лапаротомию и извлекли предмет. Как рассказал хирург Мухтар Мамедов, часть кишечника, в которой находился спонж, оказалась поражена некрозом и не подлежала восстановлению. Поэтому медикам пришлось удалить поврежденный участок с помощью ультразвукового коагулятора.

Вмешательство заняло около двух часов и прошло без осложнений. На десятый день после операции девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи напоминают родителям о необходимости следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Если ребенок проглотил посторонний предмет, не следует пытаться достать его самостоятельно — нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.