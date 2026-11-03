Новый корпус психиатрической больницы построили в поселке Мещерское

В поселке Мещерское завершили строительство нового корпуса психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко. Здание площадью 16 тысяч квадратных метров рассчитано на 420 пациентов, сообщили в РИАМО.

Как сообщил руководитель проекта подрядной организации «Воздвижение» Олег Ефанов, основные строительные и пусконаладочные работы закончены. В корпусе выполнена внутренняя отделка, подключены и проверены инженерные коммуникации, установлены лифты, системы пожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа.

Сейчас специалисты проводят заключительную уборку, расставляют мебель и готовят медицинское оборудование к передаче персоналу. В здании предусмотрены палаты, врачебные кабинеты, столовая и необходимые вспомогательные помещения.

Полностью благоустроена и прилегающая территория. Здесь оборудовали парковки, освещение, пешеходные дорожки и огороженные площадки для прогулок пациентов. Часть камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион».

Строительство началось в марте 2023 года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и областной программы развития социальной инфраструктуры.

Открытие запланировано на первый квартал 2027 года.