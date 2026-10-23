Пятисотый ребенок родился в Солнечногорске в этом году

В Солнечногорской больнице зарегистрировали рождение 500-го ребенка с начала 2026 года. Юбилейным малышом стал Дмитрий — первенец Светланы Раднаевой.

Мальчик появился на свет с помощью кесарева сечения. Его вес составил 3,6 килограмма, рост — 53 сантиметра. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Светлана решила рожать в Солнечногорской больнице, поскольку слышала положительные отзывы о профессионализме медицинских специалистов и наблюдалась во время беременности в местной женской консультации. В дальнейшем женщина также намерена обращаться за медицинской помощью в это учреждение.

«От всей души поздравляю семью с рождением сына, а коллектив роддома — благодарю за профессионализм и заботу. Рождение пятисотого малыша — это показатель того, что жители доверяют нашим врачам и выбирают Солнечногорскую больницу для самого важного события в жизни», — сказал глава округа Константин Михальков.

География пациенток медицинского учреждения продолжает расширяться. Помимо жительниц Солнечногорска, здесь принимают будущих мам из Клина, Волоколамска, Шаховской, Зеленограда и Москвы.

Для рожениц и младенцев в больнице предусмотрены комфортные условия пребывания. Учреждение располагает индивидуальными родильными залами, в которых возможны партнерские роды. Все послеродовые палаты рассчитаны на одного человека, а посещение родственников разрешено в том числе при бесплатном размещении.