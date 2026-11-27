Во Дворце культуры «Цементник» состоялся большой праздничный концерт «Впадая в сердце», ознаменовавший открытие 72-го творческого сезона. В программе объединили выступления коллективов и солистов учреждения.

Концертная программа была выстроена как единая художественная концепция: каждый номер стал частью общего праздника. На сцене органично переплелись вокал, хореография и театральное мастерство, что продемонстрировало преемственность поколений и энергию артистов. Такой формат позволил показать разные направления работы дворца культуры и представить зрителям широкую палитру творческих коллективов.

В этот вечер зрителей ждали приятные сюрпризы: трогательные дебюты юных дарований, долгожданные премьерные постановки и смелые совместные проекты разных коллективов. Зрительный зал щедро благодарил артистов бурными аплодисментами и теплыми улыбками. Праздничная атмосфера подчеркнула значимость дворца культуры как центра общественной и творческой жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность домов и дворцов культуры для жителей региона, называя их центрами общественной жизни. Открытие нового сезона стало подтверждением того, что учреждение продолжает развивать творческие инициативы и создавать условия для самореализации артистов разных возрастов.