В рамках фестиваля «Объективная перспектива» 25 ноября в Серпуховском городском открытом колледже состоялся мастер-класс для школьников — учащихся детской художественной школы имени А. А. Бузовкина. Участников поприветствовала директор колледжа Татьяна Алексеева.

Она рассказала о направлениях подготовки и специальностях учебного заведения. Знакомство с фотографией провел преподаватель классической фотографии Дмитрий Кузнецов.

Вместе со студентами специальности «Техника и искусство фотографии» он познакомил ребят с основами классической фотосъемки, особенностями работы с постоянным и импульсным светом, а также использованием цветного освещения.

Теоретическая часть быстро перешла в практику. Участники увидели, как выстраивается световая схема, как меняется изображение в зависимости от освещения и как с помощью света создается нужная атмосфера кадра.

Фотография, которую когда-то называли светописью, — это не просто способ запечатлеть момент. Это возможность передать настроение, характер, эмоции и собственный взгляд на окружающий мир. Именно этому художественному подходу и уделили внимание во время встречи.

Студенты колледжа поделились своим опытом и показали, что фотография — это многогранное творческое направление, в котором каждый может найти себя. В колледже обучают различным направлениям фотографии, в том числе классической, аналоговой, рекламной и fashion-фотографии.

Мастер-класс стал возможностью для школьников не только познакомиться с профессией, но и увидеть ее изнутри, попробовать себя в роли фотографов и, возможно, сделать первый шаг к будущему творческому выбору.