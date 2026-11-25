Объемное изображение операционного поля, расширенные возможности инструментов и высокая точность движений — одни из главных преимуществ роботической хирургии. О том, чем такие вмешательства отличаются от классической лапароскопии, рассказал хирург Воскресенской больницы Андрей Зверев.

Оба метода позволяют проводить операции через небольшие проколы, однако роботические технологии предоставляют врачу больше возможностей для манипуляций. Вместо стандартного двухмерного изображения хирург получает детализированную 3D-картинку, позволяющую лучше ориентироваться в анатомических структурах.

Еще одно отличие заключается в управлении камерой. При классической лапароскопии эту функцию обычно выполняет ассистент, тогда как роботическая система позволяет врачу самостоятельно выбирать необходимый ракурс.

«При роботической хирургии сам оперирующий хирург является и камерменом — он показывает себе именно то, что хочет увидеть, и с того ракурса, с какого ему нужно», — пояснил Андрей Зверев.