С января по октябрь 2026 года 1093 специалиста прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации „Мособлэнерго“». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Более 500 энергетиков обучились по программам для оперативного и ремонтного персонала. В частности, 109 электромонтеров оперативно-выездных бригад прошли необходимое обучение, 67 электромонтеров повысили квалификацию по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи, более 20 специалистов — по обслуживанию подстанций, ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики.

В рамках внедрения современных технологий 12 работников освоили программу повышения срока службы силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в электрических сетях 6–35 кВ. Еще 38 специалистов прошли курс по оперативно-диспетчерскому управлению электрическими сетями 0,4–110 кВ.

«Подготовка кадров — это инвестиция в надежность всей энергосистемы Подмосковья. В регионе этому направлению уделяют системное внимание: сотни специалистов прошли повышение квалификации и переподготовку, причем значительная часть обучения ориентирована на оперативную и ремонтную работу», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Программы профессионального обучения охватывают ключевые направления работы энергетического комплекса: от подготовки специалистов выездных бригад и монтажа кабельных линий до эксплуатации подстанций и систем релейной защиты. Особое внимание уделяется повышению квалификации диспетчеров, от оперативности и согласованности действий которых зависит скорость устранения нештатных ситуаций.

Подготовка компетентных специалистов, способных эффективно работать с оборудованием, позволяет минимизировать количество технологических сбоев и повышать надежность электроснабжения жителей Подмосковья.