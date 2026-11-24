В Центральном парке Ногинска устроили праздник, посвященный культуре русского чаепития. Мероприятие провели в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Проведение подобных фестивалей помогает формировать событийный календарь округа, привлекать туристов и раскрывать особенности территории. На центральной площади парка для посетителей организовали фольклорное чаепитие у большого самовара.

На сцене выступили творческие коллективы, а театрализованное представление познакомило зрителей с историей старинных чаепитий. Отдельную интерактивную программу с песнями и танцами провел гармонист Александр Зыков.

В камерном зале парка открыли выставку чайников и чайных принадлежностей. Посетители увидели редкие экспонаты и узнали, как менялся подход к чаепитию в разные эпохи.

Кроме того, для гостей подготовили познавательную программу о формировании чайных традиций в разных регионах России, где все желающие могли задать свои вопросы. Завершился праздник выступлением народного ансамбля «Поляне».