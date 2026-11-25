В октябре 2026 года сеть видеонаблюдения Подмосковья пополнили 1518 камер. Новое оборудование разместили в общественных пространствах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов, сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Лидерами по количеству установленных камер стали Одинцовский, Богородский, Волоколамский и Пушкинский округа, Балашиха, Коломна, Королев, Солнечногорск и Долгопрудный.

Всего к системе «Безопасный регион» подключено 178,2 тыс. камер. С их помощью в октябре удалось раскрыть 276 преступлений и составить 269 протоколов об административных правонарушениях.

«Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций, что в конечном итоге способствует повышению уровня защищенности граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды на территории региона», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.