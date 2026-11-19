ФРП выдал подмосковным предприятиям займы на 3,7 млрд рублей
Фонд развития промышленности РФ за первые десять месяцев 2026 года начал финансирование 15 проектов предприятий Московской области. Общая сумма займов составила 3,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«За десять месяцев 2026 года федеральный Фонд развития промышленности выдал 15 льготных займов предприятиям Подмосковья. Общая сумма займов составляет 3,7 млрд рублей, а совокупные инвестиции в поддержанные проекты — 5,8 млрд рублей. В результате реализации поддержанных инициатив планируется создать 125 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем привлеченного финансирования увеличился почти на 600 млн рублей, а инвестиций в проекты — примерно на 200 млн рублей.
Среди поддержанных инициатив — проект компании «Герофарм» по созданию нового производственного участка в Оболенске. Общий бюджет проекта составит 1,6 млрд рублей. На предприятии планируют организовать розлив инсулиновых препаратов в картриджи, создать микробиологическую лабораторию и чистые помещения, а также установить линию по сборке шприц-ручек. Кроме того, компания модернизирует линию розлива препарата, применяемого при лечении ряда неврологических заболеваний и состояний.
Промышленные предприятия Подмосковья могут получить льготные займы в Фонде развития промышленности РФ по ставкам 3% и 5% годовых. Подробнее о программах — на сайте: https://frprf.ru/. Предприятия региона также могут воспользоваться программами Фонда развития промышленности Московской области, который предоставляет займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать подробнее о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/.