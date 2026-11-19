Фонд развития промышленности РФ за первые десять месяцев 2026 года начал финансирование 15 проектов предприятий Московской области. Общая сумма займов составила 3,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«За десять месяцев 2026 года федеральный Фонд развития промышленности выдал 15 льготных займов предприятиям Подмосковья. Общая сумма займов составляет 3,7 млрд рублей, а совокупные инвестиции в поддержанные проекты — 5,8 млрд рублей. В результате реализации поддержанных инициатив планируется создать 125 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем привлеченного финансирования увеличился почти на 600 млн рублей, а инвестиций в проекты — примерно на 200 млн рублей.

Среди поддержанных инициатив — проект компании «Герофарм» по созданию нового производственного участка в Оболенске. Общий бюджет проекта составит 1,6 млрд рублей. На предприятии планируют организовать розлив инсулиновых препаратов в картриджи, создать микробиологическую лабораторию и чистые помещения, а также установить линию по сборке шприц-ручек. Кроме того, компания модернизирует линию розлива препарата, применяемого при лечении ряда неврологических заболеваний и состояний.

Промышленные предприятия Подмосковья могут получить льготные займы в Фонде развития промышленности РФ по ставкам 3% и 5% годовых. Подробнее о программах — на сайте: https://frprf.ru/. Предприятия региона также могут воспользоваться программами Фонда развития промышленности Московской области, который предоставляет займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать подробнее о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/.