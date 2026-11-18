На площадке Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени Вильямса в Лобне 18 ноября прошла встреча в формате выездной администрации для предпринимателей города. Участники обсудили поддержку малого и среднего бизнеса и возможности инвестиционного портала Московской области.

На вопросы вместе с главой Лобни Анной Кротовой ответили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Андрей Центеров, директор научного центра и депутат горсовета Олег Разин, президент Лобненской торгово-промышленной палаты Евгений Кошкин.

Предпринимателям также рассказали о проектах благоустройства, включая новый сквер в микрорайоне Восточный: до конца года в округе появится еще одно общественное пространство.

Затем участники перешли к личным обращениям — к главе, ее заместителям и председателю Совета депутатов Владимиру Букину. Прозвучали предложения по развитию округа и благодарность за ремонт Дома культуры «Луговая».

«Открытый диалог с бизнесом помогает оперативно разбирать возникающие вопросы и находить решения вместе. Будем продолжать такие встречи», — сказала Анна Кротова.