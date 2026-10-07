Глава Воскресенска наградил педагогов детских школ искусств

Концерт стал настоящим праздником таланта, профессионального и исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров школы искусств. Программу открыла Кристина Сусимова, исполнившая песню «Верни мне музыку». Затем на сцену вышел ансамбль русских народных инструментов «Импульс».

Особое место в программе заняло выступление Елены Кошкадаевой из ДМШ № 2, во время которого на экране демонстрировалась презентация об истории Воскресенской детской школы искусств. Кадры прошлых лет сменялись современными фотографиями, рассказывая о пути школы — от ее истоков до сегодняшнего дня. Презентация стала подтверждением главной мысли вечера: время бежит, стирая даты, но искусство не стареет, а лишь раскрывает новые грани перед каждым поколением.