Глава Воскресенска наградил педагогов детских школ искусств
Традиционный концерт «Играют преподаватели» состоялся в детской школе искусств «Элегия». Его посвятили двум значимым датам — Дню учителя и Международному дню музыки.
Концерт стал настоящим праздником таланта, профессионального и исполнительского мастерства преподавателей и концертмейстеров школы искусств. Программу открыла Кристина Сусимова, исполнившая песню «Верни мне музыку». Затем на сцену вышел ансамбль русских народных инструментов «Импульс».
Особое место в программе заняло выступление Елены Кошкадаевой из ДМШ № 2, во время которого на экране демонстрировалась презентация об истории Воскресенской детской школы искусств. Кадры прошлых лет сменялись современными фотографиями, рассказывая о пути школы — от ее истоков до сегодняшнего дня. Презентация стала подтверждением главной мысли вечера: время бежит, стирая даты, но искусство не стареет, а лишь раскрывает новые грани перед каждым поколением.
Педагогов поздравили с профессиональным праздников и вручили лучшим заслуженные награды глава городского округа Алексей Малкин, председатель совета депутатов Сергей Матвиенко, начальник управления культуры администрации Елена Баклушина и директор Воскресенской детской школы искусств Евгений Шапошников.
«Спасибо за ваше терпение, мудрость и преданность профессии. Здоровья вам, вдохновения и новых талантливых учеников!» — обратился к преподавателям Алексей Малкин.