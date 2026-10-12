Росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж из супермаркета в Можайске

В Можайске сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя Балашихи, которого заподозрили в попытке вынести из супермаркета несколько банок кофе без оплаты. На место правоохранители прибыли после сигнала тревоги, поступившего из магазина на улице Мира 12 октября.

Администратор торговой точки узнал посетителя по записям камер видеонаблюдения и активировал тревожную сигнализацию. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что мужчина пытался похитить товары из торгового зала.

По данным сотрудников магазина, ранее этот же посетитель уже выносил продукты без оплаты. Тогда из супермаркета пропали бутылка виски и 13 плиток шоколада.

На этот раз мужчину задержали у выхода из магазина и передали полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.