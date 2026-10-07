День учителя отметили в Раменском округе

Глава Раменского округа Эдуард Малышев обратился к собравшимся с поздравительной речью. Он вручил педагогам благодарственные письма от главы и Министерства образования Московской области, а также поздравил с присвоением звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Учителям также передали почетные грамоты от Министерства просвещения России и областного ведомства.

«В нашей команде образования Раменского округа трудится почти 2,5 тысячи учителей. Каждый из вас ежедневно отдает частичку своей души, согревая ребят мудростью и терпением. Особая благодарность — ветеранам педагогического труда за верность традициям и преданность любимому делу. Низкий вам поклон за ваш бесценный труд, за веру в каждого ребенка и счастливые глаза учеников», — сказал Эдуард Малышев.

Праздничную программу для учителей подготовили местные артисты. Творческие коллективы Раменского округа представили зрителям свои концертные номера.