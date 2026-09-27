Десятилетие экологической акции «Наш лес» отметили в Дмитровском округе

В селе Рогачево Дмитровского округа спустя 10 лет оценили результат экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Более сотни кленов и рябин, высаженных жителями в 2016 году, сегодня стали частью облика села.

Восстановление лесов и озеленение территорий — это работа, результат которой становится заметен спустя годы. Экологические проекты «Лес Победы», «Сад памяти» и «Сохраним лес» объединяют жителей Подмосковья и помогают создавать новые зеленые пространства.

Одной из таких историй стала акция «Наш лес. Посади свое дерево» в селе Рогачево Дмитровского округа. Впервые она прошла здесь 17 сентября 2016 года. Тогда в мероприятии приняли участие более 60 человек — представители трудовых коллективов, ветераны Боевого Братства, воспитанники военно-патриотического клуба «Русич», сотрудники пожарной части и жители села.

Участники высадили более 100 кленов и рябин, а при въезде в Рогачево заложили березовую Аллею памяти.

Спустя десятилетие территория заметно изменилась. Деревья выросли и стали частью зеленой зоны между трассой и жилыми домами. Их каждый день видят из окон сотни жителей. Разрослась и березовая аллея — сегодня это тихое и уютное место, которое встречает гостей села.

«Деревья посадили как раз за моим домом — я наблюдала за ними все это время из окна. Помню, как сажали совсем маленькие саженцы, а теперь это настоящие клены и рябины. Каждую весну смотрю, как они распускаются, а осенью — как меняют свой цвет», — рассказала местная жительница Мария.

Участник акции 2016 года Алексей отметил, что спустя годы особенно приятно видеть результат общего труда: «Эти деревья переживут нас и останутся следующим поколениям — как память о том, что мы здесь сделали вместе».

Экологические инициативы в Дмитровском округе продолжаются. В мае этого года в рамках акции «Сад памяти» на двух гектарах Орудьевского лесничества высадили 8 тысяч сосен.

Новое место для посадки выбрали рядом с бывшим полигоном ТБО «Непейно», который принимал отходы на протяжении 45 лет и был закрыт в 2019 году. Высадка деревьев на территории самого полигона станет одним из этапов его рекультивации.

«Восстановление лесов — это не просто посадка. Это возвращение территории к жизни, которой она была лишена десятилетиями. Мы создаем зеленый щит для будущих поколений, и я благодарен каждому жителю, кто выходит на такие акции», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.