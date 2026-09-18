Мингосуправления Подмосковья: все услуги для питомцев собраны в «Доброделе»

Жители Подмосковья могут решать основные вопросы, связанные с домашними животными, через мобильное приложение «Добродел». В разделе «Животные» собраны услуги по регистрации питомцев, записи в ветклинику и оформлению документов для поездок, напомнили в региональном Мингосуправления.

Зарегистрировать питомца можно онлайн. Для этого необходимо заполнить заявление и приложить ветеринарный паспорт с данными владельца и животного, а также его фотографией. Регистрация собак обязательна и проводится при наличии микрочипа.

Записаться на прием к ветеринару также можно через приложение. Пользователю нужно выбрать клинику, специалиста, подходящие дату и время.

Для поездки с питомцем доступна услуга оформления ветеринарного свидетельства формы № 1. Жителю необходимо заполнить заявление, выбрать государственную ветклинику и записаться на прием. Ветеринар заранее подготовит проект документа, осмотрит животное и выдаст готовое свидетельство.

Скачать приложение «Добродел» можно на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.