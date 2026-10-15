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    Единый день диспансеризации проведут в Солнечногорске 17 октября

    Фото: Юлия Унрау

    В субботу, 17 октября, жители Солнечногорска смогут пройти обследования без записи — с 09:00 до 14:00. Об этом сообщили в РИАМО.

    По полису ОМС будут доступны ЭКГ, флюорография, маммография, лабораторные анализы и цитологическая диагностика. Обследования организуют по индивидуальному маршрутному листу.

    Приём пройдёт во всех поликлиниках и амбулаториях округа, включая учреждения в Андреевке, Поварово, Тимоново, Менделеево, Ржавках, Радумле, Лунёве, Тимошино и Смирновке.

    С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

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