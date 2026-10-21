21 октября 2026 11:25 Путепровод возле ж/д станции Люберцы-1 откроют в 2027 году Фото: пресс-служба "Единой России" Подмосковье

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Туннель на пересечении Волковской и Транспортной улиц реорганизуют в пешеходную зону.

В Люберцах продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути, который соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по обращениям жителей. Новый переезд решит острейшую проблему — перемещение между северной и южной частью города.

Существующий переезд на Волковской улице в народе прозвали «туннелем глупости» из-за постоянно застревающих на нем большегрузов. Объект строился еще в советские времена как гидротехническое сооружение. Это железобетонная труба для пропуска паводковых и ливневых вод, совершенно не приспособленная для движения транспорта.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как рассказал секретарь местного отделения партии, глава города Владимир Волков, этот участок будет реорганизован в пешеходную зону. Путепровод будет четырехполосным — по две полосы в каждую сторону. Для безопасности движения здесь обустроят противогололедную систему. «Подрядчик уже смонтировал все шесть опор, ведутся укрупнительная сборка пролетного строения и переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно идет реконструкция автомобильной дороги на улице Транспортной. Работы проходят без остановки железнодорожного движения. Поэтому строители работают в строго отведенные технологические окна, преимущественно ночью», — сообщил Владимир Волков.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Важность будущих изменений отмечают и жители города.

«Очень ждем открытия нового переезда. Попасть из одной части города в другую — вечная проблема, особенно в час пик. Ехать до нужной точки минут десять, а по факту можно и час простоять. Туннель на Волковской часто стоит из-за застрявших грузовых машин. Там высота небольшая — всего 2,5 метра. И реверсивное движение тоже неудобно, конечно», — рассказала жительница Люберец Ирина Коновалова.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года. Полностью все работы завершат годом позже.

Напомним, на прошлой неделе в Серпуховском округе после капремонта был открыт путепровод через железнодорожные пути на 95-м километре Старосимферопольского шоссе.

Фото: пресс-служба "Единой России"

За пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения — около восьми тысяч километров. До конца этого года будет введено еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 километров региональных трасс и свыше 700 километров местных. Также в 2026 году в Подмосковье планируют завершить капитальный ремонт 26 мостов и путепроводов. В прошлом году по наказам жителей отремонтировали 17 таких объектов.