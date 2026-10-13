Физкультурный комплекс в микрорайоне Гагарина в Балашихе достроят в этом году

В Балашихе завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 30 в микрорайоне Гагарина. Объект готов примерно на 85%, его открытие намечено на конец года, сообщили в РИАМО.

Мебель и спортинвентарь уже закупили, детский и школьный залы готовы наполовину. Сейчас проверяют индивидуальный тепловой пункт, а укладку паркета начнут после получения положительного заключения экспертизы.

По словам врио главы города Сергея Лукичева, проект реализуют в рамках народной программы «Единой России» с привлечением частного инвестора.

«Это уже второй подобный комплекс в городе: первый появился на улице Фадеева рядом со школой. Объект в микрорайоне Гагарина находится в высокой стадии готовности — примерно на 90%», — пояснил он.

ФОК будет работать и для школьников, и для всех жителей. В здании оборудуют универсальный спортивный зал, гимнастический манеж, раздевалки, душевые, медицинский пункт и административные помещения. Комплекс расширит возможности для тренировок, соревнований и массовых спортивных мероприятий.

«В новом комплексе планируем, что около 700 детей будут регулярно заниматься с профессиональными тренерами. Мы обсудили, как привлекать специалистов и встраивать эти возможности в образовательный процесс. Так ребята смогут добиваться высоких результатов — в том числе на соревнованиях федерального уровня и на международной арене», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Развитие социальной инфраструктуры продолжается и в других территориях Подмосковья: в этом году построили 17 школ, капитально отремонтировали 83 образовательных объекта, еще 15 находятся на стадии проектирования.