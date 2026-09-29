Кадеты из Можайска приняли присягу на Бородинском поле

У исторического места, где когда-то гремели залпы Бородинского сражения, собрались учащиеся, их наставники и гости. С напутственными словами к кадетам обратились участник специальной военной операции, руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев и директор школы Надежда Камозина.

Александр Князев отметил значение этого дня для ребят.

«Дорогие кадеты! Сегодня вы произносите слова присяги на земле, пропитанной славой наших предков. Помните: быть кадетом — значит быть верным слову, товарищам и Родине. Защита Отечества — это не только долг, но и великая честь. Уверен, что вы с достоинством пронесете это звание через всю жизнь, а ваш выбор станет примером для сверстников. Будьте достойны памяти героев и тех, кто сегодня сражается за Россию», — сказал Александр Князев.

В торжественной обстановке прозвучали слова присяги. Кадеты поклялись верно и самоотверженно служить Отечеству, быть честными и верными товарищами, всегда и везде оставаться верными старому кадетскому девизу: «Кадет кадету — друг и брат!» Клятва, произнесенная на священной земле Бородина, обрела особую силу и значимость.

По завершении церемонии сотрудники Бородинского музея провели для кадетов экскурсию, которая позволила им глубже погрузиться в героическую историю родного края. Это событие станет для ребят ярким и памятным моментом, а слова клятвы — надежным ориентиром в жизни.