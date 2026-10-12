Хореографические коллективы из Лобни стали лауреатами фестиваля творчества

Окружной фестиваль творчества людей серебряного возраста «Я душою молод!» состоялся 10 октября в поселке Деденево в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». В конкурсе приняли участие хореографические коллективы «Вдохновение» Дома культуры «Луговая» и «Берегиня» Центра досуга «Восточный»

Целью фестиваля было дать возможность людям старшего возраста продемонстрировать свои таланты, обменяться опытом и просто ярко провести время.

Хореографический коллектив «Вдохновение» выступал в номинации «Танцуй, душа моя!». Танцоры исполнили номер «Деревенские новости», который занял первое место. В этой же номинации ансамбль «Берегиня» был отмечен дипломом лауреата второй степени за композицию «Испанские краски».

В культурных учреждениях поздравили победителей, пожелав вдохновения и новых побед.