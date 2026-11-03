Благоустройство двора на улице 40 лет Победы провели в Балашихе

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский вместе с жителями микрорайона оценили качество благоустройства двора на улице 40 лет Победы между домами № 25, 27, 29 и 33. Работы велись по наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России».

Рабочие поменяли покрытие на тротуарах, установили бордюры, отрегулировали высоту канализационных колодцев, поставили новые лавки, урны и антипарковочные столбики, нанесли дорожную разметку и организовали парковочные места.

«Все изменения согласованы с жителями. Приятно выйти из подъезда в ухоженный двор без луж и ям, где есть места для парковки, аккуратные урны и удобные лавочки», — отметил Владимир Шапкин.

Позаботились и о доступной среде. Пенсионер Иван Брехов со своей супругой Анной живут в этом микрорайоне уже 15 лет. Мужчина возит 92-летнюю супругу в инвалидной коляске. «Теперь стало гораздо легче перемещаться — удобные тротуары и съезды, дороги без ям. Безусловно, стало лучше и красивее», — отметил Иван Брехов.

Общественные пространства Балашихи продолжат делать современными и комфортными. В 2026 году в округе в рамках реализации программы комплексного благоустройства обновлено 10 дворов