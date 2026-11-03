Новогодние игрушки с перламутром и золотом выпустили в Гжели

Фарфоровые барашки, козлики, звезды, сосульки и елочные шары вошли в новогоднюю коллекцию Гжели к 2027 году. Производство праздничных украшений уже началось на предприятии в Турыгино.

Главными персонажами новой серии стали символы наступающего года по восточному календарю — барашек и козлик. Высота фигурки барашка составляет семь сантиметров. Все изделия расписывают вручную, поэтому каждая игрушка получается неповторимой.

Одной из особенностей коллекции стало новое оформление. Помимо традиционного кобальтового декора, мастера использовали белую глазурь с перламутровым эффектом и добавили ручную роспись золотом. Такой подход позволил расширить привычную цветовую палитру гжельского фарфора.

Подготовка новогодней серии требует мастерства и времени. Во время создания изделий художники вручную наносят характерные мазки с теневыми переходами. Этот прием требует точности и опыта, которые мастера нарабатывают годами.