Предприятию «Подольский троллейбус» исполнилось 25 лет

Предприятие «Подольский троллейбус» празднует 25-летие. В честь праздника депутаты Мособлдумы посетили депо, познакомились с работой специалистов и обсудили с коллективом актуальные проблемы, сообщает 360.ru.

На балансе предприятия числятся 43 троллейбуса, из которых 28 ежедневно работают на маршрутах.

«Штатная численность предприятия на данный момент 260 человек. Из них 70 человек — водители», — отметил генеральный директор МУП «Подольский троллейбус» Вадим Быков.

В депо транспорт проходит техническое обслуживание и ремонт, чтобы оставаться исправным к следующему выходу на линию.

Среди главных вопросов, поднятых во время встречи, — необходимость обновления подвижного состава и привлечение новых работников.

«Коллектив, в том числе водители, кондуктора, инженеры, руководящий состав, поделились с нами теми проблемами, которые их беспокоят в данный момент. Еще одна задача — привлекать новые кадры», — подчеркнул заместитель председателя Московской областной думы Владимир Бутенко.

Предприятие самостоятельно обучает будущих водителей и формирует учебные группы, однако желающих освоить профессию пока недостаточно. При этом в коллективе немало семейных династий: здесь вместе работают родственники разных поколений, а около 60% водителей — женщины.

Руководство намерено продолжить набор и подготовку специалистов, а также работу по модернизации троллейбусного парка. Обращения, прозвучавшие во время встречи, депутаты взяли в дальнейшую проработку.