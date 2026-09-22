Жители Коломны смогут бесплатно пройти онкоскрининг 26 сентября

Центр амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы 26 сентября приглашает жителей города на расширенный онкоскрининг. Об этом сообщила заведующая центром Ирина Муравьева.

Мероприятие направлено на раннее выявление злокачественных новообразований. В программу включены исследования для оценки риска развития рака легких, желудочно-кишечного тракта, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин.

«Традиционно проведем день открытых дверей в последнюю субботу месяца», — отметила Ирина Муравьева.

Особое внимание уделяют дерматоскопии — самому востребованному обследованию.

Жителям будут доступны тест на скрытую кровь, рентгенография органов грудной клетки, дерматоскопия подозрительных образований на коже, анализ крови на ПСА и маммография.

Записаться можно по телефону 8 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Во время записи сообщат место и время проведения исследований. Пройти обследование могут только пациенты, прикрепленные к медицинским организациям Подмосковья.