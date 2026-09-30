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    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 30 сентября

    Благотворительная акция «Маршруты к сердцу» в МОСТРАНСАВТО
    Фото: Благотворительная акция «Маршруты к сердцу» в МОСТРАНСАВТО/Медиасток.рф

    Служба крови Московской области обращается к жителям с призывом пополнить запасы биоматериала для нужд региональных больниц. Об актуальном запросе лечебных учреждений сообщила исполняющий обязанности заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Надежда Лукьянченко.

    «Приглашаем доноров с I, а также II и IV отрицательными группами крови. Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила Надежда Лукьянченко.

    Фото: Московский областной центр крови

    Пункты приема работают по следующему графику: