Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 30 сентября
Служба крови Московской области обращается к жителям с призывом пополнить запасы биоматериала для нужд региональных больниц. Об актуальном запросе лечебных учреждений сообщила исполняющий обязанности заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Надежда Лукьянченко.
«Приглашаем доноров с I, а также II и IV отрицательными группами крови. Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила Надежда Лукьянченко.
Пункты приема работают по следующему графику:
- Москва (ул. Металлургов, 37А): ежедневно с 8:00 до 14:00;
- Подольск (ул. Кирова, д. 9), Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5), Наро-Фоминск (ул. Школьная, д. 1): будние дни с 8:00 до 13:00;
- Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8), Воскресенск (Больничный проезд, д. 5): будни и суббота с 8:00 до 13:00;
- Ногинск (ул. Октябрьская, д. 85д): понедельник, среда и пятница с 8:00 до 13:00.