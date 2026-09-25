Более 106 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Химках в 2026 году

С начала года диспансеризацию в Химках прошли 106 тысяч человек. Также в округе стартовала сезонная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции — прививку можно сделать без предварительной записи, но только после обязательного осмотра врача.

Программа доступна каждому совершеннолетнему химчанину с полисом ОМС Московской области. В стандартный комплекс входят анализы, осмотры врачей и исследования с учетом возраста и индивидуальных показаний.

Диспансеризация — это не формальность, а реальная возможность вовремя заметить изменения в организме и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Регулярное прохождение обследований помогает выявить факторы риска на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и требует меньше времени и ресурсов.

Пройти диспансеризацию можно в любой государственной поликлинике городского округа Химки. Записаться можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 122, в медицинском учреждении или прийти в порядке живой очереди.