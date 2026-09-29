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    Отопление в Москве запустят с 1 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, подключение будет поэтапное. Об этом на платформе «Макс» написал мэр столицы Сергей Собянин.

    «В столице постепенно холодает, и, чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», — сообщил столичный градоначальник.

    По его словам, в первую очередь тепло появится в детских садах, школах и больницах. Следующим этапом теплоноситель подадут в офисные здания и жилые дома, а также на промышленные и торговые предприятия.

    Собянин заявил, что подготовительные работы к отопительному сезону завершены в срок, подготовлены все инженерные сооружения и системы. В готовности также аварийные бригады и техника.

    В Подмосковье отопительный сезон начнется также с 1 октября. Завершить все этапы подключения планируют до 10 октября.

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