Отопление в Москве запустят с 1 октября

Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, подключение будет поэтапное. Об этом на платформе «Макс» написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице постепенно холодает, и, чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», — сообщил столичный градоначальник.

По его словам, в первую очередь тепло появится в детских садах, школах и больницах. Следующим этапом теплоноситель подадут в офисные здания и жилые дома, а также на промышленные и торговые предприятия.

Собянин заявил, что подготовительные работы к отопительному сезону завершены в срок, подготовлены все инженерные сооружения и системы. В готовности также аварийные бригады и техника.

В Подмосковье отопительный сезон начнется также с 1 октября. Завершить все этапы подключения планируют до 10 октября.