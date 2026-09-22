Дожди и грозы накроют Московский регион во вторник

Синоптик Леус: в Москве ожидаются кратковременные дожди во вторник

Дожди и грозы ожидаются в Московском регионе во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус .

Столица останется в теплом секторе циклона, центр которого днем переместится в районы Белоруссии. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы.

Температура воздуха в Москве составит +17…+19 градусов, по области — +16…+21. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду также придут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +12…+14, днем поднимется до +17…+19.

Максимально похолодает в столичном регионе ближе к концу недели — 24 и 25 сентября. Однако синоптик Евгений Тишковец отметил, что температура все равно останется немного выше положенного.