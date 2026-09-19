Продолжительные осенние дожди придут в Москву 23 сентября

Затяжные дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе. Первые заметные изменения ожидаются с 23 сентября, рассказала РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Именно на эту дату приходится начало астрономической осени. Вместе с ней, по прогнозу синоптика, в столичный регион придут продолжительные осадки.

Позднякова также предупредила о существенном понижении температуры, однако конкретные значения не назвала.

Ближайшие выходные, как ожидается, станут последними по-настоящему теплыми днями в Москве. Позднякова ранее сообщила НСН, что период бабьего лета подходит к концу, а в первой половине следующей недели начнутся дожди.

При этом снега в ближайшие недели в столице синоптик не ожидает.