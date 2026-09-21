В центре Москвы установили памятник Юрию Лужкову

Скульптуру разместили в Большом Сухаревском переулке. Лужков на ней предстал сидящим на скамье в своей узнаваемой кепке, с протянутой для приветственного рукопожатия ладонью.

Сегодня, 21 сентября, экс-мэру Москвы исполнилось бы 90 лет. Он руководил столичной администрацией с 1992 по 2010 год. До этого был председателем Мосгорисполкома.

Ранее в Красногорске на территории Академии хоккея имени Петрова открыли памятник нападающему ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира Владимиру Петрову. Монумент установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.