В Москве 26 сентября перекроют ряд улиц из-за марафона

В Москве 26 сентября временно ограничат движение автомобилей на ряде улиц и набережных из-за проведения Московского марафона. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Движение закроют на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской (боковой проезд) и Косыгина. Также проезд ограничат на Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных, а также на участках набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской.

Помимо этого, нельзя будет проехать по Бородинскому мосту в сторону области и по Воробьевскому шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. С 00:01 25 сентября до 16:00 27 сентября закроют проезд на Университетской площади у парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.

С 00:01 26 сентября до окончания мероприятия на участках перекрытий запретят парковку.

Ранее в столице ограничивали движение из-за Московского мотофестиваля.