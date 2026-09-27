«Третья молодость осени»: москвичам рассказали о скором потеплении

Старое бабье лето ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», — рассказал синоптик.

В город придет солнечная погода и до +18 градусов. В ночь на понедельник пройдет небольшой дождь, утром возможен туман. Ночью ожидается +9…+12, днем — +15…+18.

Во вторник Тишковец пообещал погоду «миллион на миллион». День будет ясным и практически безветренным благодаря центру антициклона. Ночью похолодает до +4…+7, днем — до +14…+17.

В среду давление сохранится повышенным. Осадков не ожидается, ветер северо-западный. Ночью +5…+8, после полудня +15…+18.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал жителям столицы потепление до +17 градусов в воскресенье.