Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с мая

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с мая. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра о температурных показателях главной городской метеостанции, которая находится на ВДНХ.

Прошедшей ночью воздух в столице остыл до +4,8 градуса. Показатель стал самым низким не только с начала осени, но и с начала мая. По подсчетам ТАСС, до этого момента самой холодной за такой же период считалась ночь на 9 сентября.

В пятерку самых низких ночных температур также вошли 8, 13, 16, 19 и 25 сентября.

По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 29 сентября в Москве ожидается теплая сухая погода с переменной облачностью.