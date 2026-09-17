Бабье лето продолжается. Москвичам пообещали теплую погоду без дождей

В Москве установится теплая погода без осадков, столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня будет самый хороший день. При переменной облачности осадков у нас не ожидается», — отметила она.

Синоптик уточнила, что в столице дневная температура составит +21…+23 градуса, а в области — +22…+23. По словам Поздняковой, эти показатели немного превышают климатическую норму.

«В общем, бабье лето продолжается», — подчеркнула специалист.

Ветер в Москве будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 46 миллиметров ртутного столба, что не выходит за рамки нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков предупредил жителей России о приближающемся похолодании. Он сообщил, что бабье лето закончится примерно 17 сентября. Уже в пятницу ожидаются снижение температуры и слабые ливни.