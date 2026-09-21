Начало недели в столичном регионе выдастся теплым

Синоптик Леус заявил, что Москва попала в теплый сектор циклона

В Московском регионе установилась теплая погода, температура превышает климатическую норму. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, Москва находится в теплом секторе циклона.

«Минувшей ночью по территории столичного региона прошел теплый атмосферный фронт. Сегодня днем синоптическую ситуацию сформирует теплый сектор циклона с центром над Финским заливом», — объяснил синоптик.

В регионе будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами по области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве составит +19...+21 градус, по области — +17...+22, на юге и востоке — до +25.

Ветер южный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Завтра ожидаются кратковременные дожди, ночью +11...13 градусов, днем +18...20.

Ранее Леус заявил, что в Подмосковье зафиксировали первые осенние заморозки.