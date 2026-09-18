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    Более 1,8 миллиона москвичей проголосовали к 15:00 первого дня выборов

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Более 1,8 миллиона человек приняли участие в голосовании в Москве к 15:00 по столичному времени первого дня выборов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва в столице проходят в штатном режиме. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил журналистам, что проблем в ходе голосования не зафиксировали.

    В первый день выборов проголосовал и президент России Владимир Путин. Глава государства воспользовался дистанционным электронным голосованием из рабочего кабинета в Кремле. Такой формат президент выбрал в шестой раз.