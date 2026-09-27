Мужчину задавило упавшим деревом во время мощного шторма в Нью-Йорке

Мощный северо-восточный шторм обрушился на Нью-Йорк и его окрестности. В городе из-за разгула стихии погиб 56-летний житель Бруклина, сообщила газета The New York Post .

Город накрыло проливным дождем и сильным ветром, повалившим дерево. Оно рухнуло на 56-летнего сотрудника жилищного управления.

Мужчину экстренно госпитализировали в критическом состоянии. Он скончался в больнице.

Губернатор Кэти Хокул на пресс-конференции объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Уэстчестере и на всем Лонг-Айленде. По ее словам, в некоторых районах ожидают волны высотой до шести метров. Прибрежные районы Квинса, Статен-Айленда, Лонг-Айленда и Джерси-Шор уже затопило из-за того, что потоки воды слились с приливом.

Ранее в Кисловодске огромный валун, скатившийся с горы Кольцо, чуть не задавил мужчину.