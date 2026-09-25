Тело музыкального критика Соседова доставят в Москву из Якутии в понедельник

Тело журналиста и музыкального критика Сергея Соседова в пятницу привезут в Москву из Якутии. Об этом aif.ru сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов.

По его словам, рейс совершит лишь одну посадку в Новосибирске для дозаправки.

«Если все будет нормально, через 10 часов тело доставят в столицу», — отметил Беззубов.

Журналист и блогер Ксения Собчак называла Соседова одним из символов музыкальной журналистики в России и отмечала, что он имел много планов на работу на телевидении. По ее словам, уход Соседова из жизни заставил задуматься о скоротечности жизни.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш отмечал, что Соседова даже боялись за честные оценки и рассуждения. Сам Дробыш признавался, что часто попадал под жесткую критику журналиста, но принимал ее положительно.