В Китае таможенники остановили девушку, которая пыталась провезти на ногах под штанами 21 живую змею. Об этом сообщило издание Global Times .

Путешественница привлекла внимание силовиков странным поведением. Она шла необычной походкой, ее брюки показались контролерам слишком широкими.

Подозрительную путешественницу отправили на досмотр. Инспекторы обнаружили, что на обе голени она прикрепила черные наколенники. Женщина зафиксировала из прозрачным скотчем и скрыла всю конструкцию штанами на размер больше.

Внутри защитных накладок таможенники нашли три свертка. Там оказались змеи. Всего женщина пыталась провезти в Китай 21 рептилию.

Туристка скрывала не местные подвиды подвязочных змей. Для ввоза на территорию КНР подобных существ легально путешественникам требуется декларация.

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