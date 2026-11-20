Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил журналистам, что у него сложились фантастические отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС .

«Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Это хорошо, и благодаря этому наша страна в безопасности», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что считает Путина человеком, с которым у него сложились очень хорошие отношения. При этом ответил, что не может говорить за Америку, когда журналисты спросили, считает ли он президента России другом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Россию, США и Китай самыми могущественными странами в технологическом отношении, добавив, что его встреча с Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне стала самым значимым событием за многие годы.