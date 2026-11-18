Bali Post: на Бали расследуют появление розовой воды с запахом аммиака

Экологические службы и полиция Индонезии выясняют, почему вода в районе пляжа Бебаю на острове Бали приобрела ярко-розовый оттенок и начала источать резкий неприятный запах, сообщило издание Bali Post.

Необычное явление заметили в деревне Лабасари округа Карангасем. Специалисты местного департамента окружающей среды обнаружили запах, напоминающий аммиак и серу. После жалоб жителей ведомство взяло пробы воды в трех точках и направило их на лабораторное исследование.

Одна из основных версий связывает окраску с массовым размножением красных микроводорослей. Их рост могли ускорить высокая концентрация солей, солнечная погода и избыток питательных веществ. Экологи также проверяют, не повлияли ли на водоем сточные воды расположенных поблизости креветочных ферм.

Запах может объясняться разложением органических веществ в застойной воде и образованием сероводорода.

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