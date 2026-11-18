Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому коллеге Дональду Трампу по случаю его 80-летия дубовое кресло, инкрустированное янтарем. Об этом сообщил телеканал TVN24 .

Информацию о подарке держали в тайне несколько месяцев. По данным телеканала, Трамп получил кресло в июне, когда Навроцкий посетил США с визитом.

Кресло не только украшено янтарем, но также имеет американскую символику. Его автор — мастер Люциан Мырта. Стоимость подарка не раскрывается.

Этим летом американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао рассказал о реакции американского лидера на подарок, переданный ему от президента России Владимира Путина. Трамп получил хоккейную шайбу и высоко оценил этот жест.