В Шэньчжэне местные жители приветствовали кортеж российского лидера Владимира Путина у гостиницы. Об этом сообщили «Известия» .

«На той стороне стоят люди и машут, встречают российского президента, когда он едет в отель после очередной встречи», — заявил обозреватель газеты Виктор Синеок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также опубликовала кадры, которыми проиллюстрировала интерес китайцев к кортежу Путина.

Президент России накануне прибыл в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сегодня второй, заключительный день форума. Глава государства встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики приветствовали друг друга рукопожатием. Глава Белого дома назвал президента России своим другом. До встречи оба приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС.

Также на полях мероприятия Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что они оба желают содействовать завершению украинского конфликта.